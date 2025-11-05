ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro
Werte in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Eine schwache Nachfrage treffe den Spezialchemiekonzern hart, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Evonik verfüge zwar über ein robustes Produktportfolio, könne sich aber nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage entkoppeln. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung in Deutschland rechnet er frühestens Ende 2026./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Ausgewählte Hebelprodukte auf Evonik
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Evonik
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Evonik AG
Analysen zu Evonik AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:51
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.2025
|Evonik Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Evonik Buy
|Deutsche Bank AG
|01.08.2025
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|11:26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|10:51
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.2025
|Evonik Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Evonik Hold
|Warburg Research
|04.11.2025
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.05.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Evonik AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen