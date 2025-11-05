DAX23.890 -0,3%Est505.641 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +1,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin89.410 +1,0%Euro1,1481 -0,1%Öl64,19 -0,3%Gold3.973 +1,1%
ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Evonik auf 'Halten' - Fairer Wert 16 Euro

05.11.25 13:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Evonik AG
14,15 EUR -0,24 EUR -1,67%
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Evonik mit einem fairen Aktienwert von 16 Euro auf "Halten" belassen. Eine schwache Nachfrage treffe den Spezialchemiekonzern hart, schrieb Peter Spengler am Mittwoch. Evonik verfüge zwar über ein robustes Produktportfolio, könne sich aber nicht vollständig von der schwachen Industrienachfrage entkoppeln. Mit einer breiten konjunkturellen Erholung in Deutschland rechnet er frühestens Ende 2026./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 09:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

