ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Outperform' - Ziel 540 Kronen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Der Absatz von Diabetesmitteln habe enttäuscht. Die Anpassung der Zielspanne für das Gesamtjahr komme derweil nicht überraschend./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC
