DAX23.890 -0,3%Est505.641 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 +1,3%Nas23.349 -2,0%Bitcoin89.410 +1,0%Euro1,1481 -0,1%Öl64,19 -0,3%Gold3.973 +1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unter 24.000er-Marke -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Gewinn -- Aurora Cannabis, BASF, Rheinmetall & Co., AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor Ausblick: Adecco SA legt Quartalsergebnis vor
Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Robinhood stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Novo Nordisk auf 'Outperform' - Ziel 540 Kronen

05.11.25 13:34 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Das Quartal sei schwächer gewesen als gedacht, schrieb Florent Cespedes am Mittwoch. Der Absatz von Diabetesmitteln habe enttäuscht. Die Anpassung der Zielspanne für das Gesamtjahr komme derweil nicht überraschend./rob/ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:58 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
13:06Novo Nordisk OutperformBernstein Research
11:56Novo Nordisk NeutralUBS AG
10:41Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
10:11Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:06Novo Nordisk OutperformBernstein Research
10:11Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
08:01Novo Nordisk OutperformBernstein Research
31.10.2025Novo Nordisk BuyDeutsche Bank AG
31.10.2025Novo Nordisk OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11:56Novo Nordisk NeutralUBS AG
22.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
13.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
06.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
03.10.2025Novo Nordisk NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10:41Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
27.10.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
06.08.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.06.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
07.05.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen