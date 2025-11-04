Bernstein Research

Novo Nordisk Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen belassen. Florent Cespedes befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit dem aufgestockten Übernahmeangebot für die Biotech-Firma Metsera im Bieter-Rennen mit Pfizer . Zwar bestehe ein kartellrechtliches Risiko bei den Dänen, das Portfolio von Metsera würde allerdings gut zu dem von Novo passen, betonte der Analyst./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 18:51 / UTC

