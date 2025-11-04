DAX 23.905 -0,2%ESt50 5.642 -0,3%MSCI World 4.341 -0,2%Top 10 Crypto 13,98 +1,4%Nas 23.349 -2,0%Bitcoin 89.553 +1,2%Euro 1,1475 -0,1%Öl 64,10 -0,4%Gold 3.976 +1,1%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 187,57 Mrd. EUR

KGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
JP Morgan Chase & Co.

Novo Nordisk Overweight

10:11 Uhr
Novo Nordisk Overweight
Novo Nordisk
41,19 EUR -1,10 EUR -2,59%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein geringerer Preisdämpfer ab 2027 im Zuge der Verhandlungen mit der US-Regierung dürfte die Enttäuschung über die Resultate und die gekappten Jahresziele größtenteils kompensieren, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Letztlich könnten die Aktien sogar in positivem Terrain landen, vermutet er./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
500,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
42,75 €		 Abst. Kursziel*:
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name:
Richard Vosser 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
432,75 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Novo Nordisk

13:06 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
11:56 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:41 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
10:11 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 Novo Nordisk Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Novo Nordisk

finanzen.net Blick in die Bücher Novo Nordisk-Aktie in Rot: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt Novo Nordisk-Aktie in Rot: Enttäuschung bei Umsatz- und Gewinnentwicklung - Umsatzprognose gesenkt
Dow Jones Aktien von Eli Lilly und Novo Nordisk fest: Trump verhandelt wohl über günstige Abnehm-Medikamente
TraderFox Novo Nordisk: Dänischer Pharmariese kappt erneut Jahresziele – Blockbuster verlieren an Dynamik!
finanzen.net Wie Experten die Novo Nordisk-Aktie im Oktober einstuften
finanzen.net Ausblick: Novo Nordisk legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Dow Jones Pfizer klagt wegen Gegengebot für Metsera - Novo Nordisk-Aktie im Minus
TraderFox Pfizer gegen Novo Nordisk: Der Machtkampf um die Zukunft der Abnehmspritze
finanzen.net Führungschaos und Milliardenübernahme: Warum die Pharma-Aktie Novo Nordisk derzeit Anleger verunsichert
dpa-afx Novo Nordisk-Aktie gibt ab: Dänen planen Übernahme von Metsera - Metsera-Aktie +22 Prozent
Benzinga Ozempic Maker Novo Nordisk Trims Growth Outlook For Obesity Drugs
MarketWatch Novo Nordisk downgrades sales outlook again amid bidding war with Pfizer for Metsera
RTE.ie Novo Nordisk lowers full-year profit guidance
Financial Times Novo Nordisk loses more ground in obesity market
Financial Times Weight-loss wars: $10bn hostile battle pits Pfizer against Novo Nordisk
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Stocks Rise on Reported $149 Obesity Drug Deal with White House
Benzinga Eli Lilly, Novo Nordisk Stocks Rise on Reported $149 Obesity Drug Deal with White House
Benzinga Pfizer, Novo Nordisk Intensify Fight For Metsera As Buyout Offers Continue To Climb
