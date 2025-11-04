Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 187,57 Mrd. EURKGV 27,53 Div. Rendite 1,83%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
Novo Nordisk Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Ein geringerer Preisdämpfer ab 2027 im Zuge der Verhandlungen mit der US-Regierung dürfte die Enttäuschung über die Resultate und die gekappten Jahresziele größtenteils kompensieren, schrieb Richard Vosser am Mittwoch. Letztlich könnten die Aktien sogar in positivem Terrain landen, vermutet er./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Novo Nordisk
Zusammenfassung: Novo Nordisk Overweight
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
500,00 DKK
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
42,75 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Richard Vosser
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
432,75 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
