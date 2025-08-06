DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag gesucht

07.08.25 12:07 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag gesucht

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 22,75 EUR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 22,75 EUR. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,75 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,05 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 12.573 Stück.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 28,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 01.08.2025 auf bis zu 20,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 10,77 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,80 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte CANCOM SE am 13.05.2025 vor. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,29 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Das vergangene Quartal hat CANCOM SE mit einem Umsatz von insgesamt 410,55 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,82 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 12.08.2025 erwartet. CANCOM SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,09 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

