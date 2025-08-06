CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagnachmittag stärker

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,7 Prozent auf 22,70 EUR zu.

Das Papier von CANCOM SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,7 Prozent auf 22,70 EUR. Bei 23,00 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 22,05 EUR. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 25.609 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 28,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 10,57 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,80 EUR.

CANCOM SE gewährte am 13.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 18.08.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je CANCOM SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,09 EUR fest.

