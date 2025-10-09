CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

CANCOM SE im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 26,00 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 26,00 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,00 EUR. Bei 26,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 392 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 17,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 21,92 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR. Im Vorjahr hatte CANCOM SE 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,906 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

