CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittwochnachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 26,05 EUR zu.

Um 15:51 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,6 Prozent auf 26,05 EUR. Die CANCOM SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,15 EUR. Bei 25,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 45.164 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CANCOM SE-Aktie 21,50 Prozent zulegen. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 22,07 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

CANCOM SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,01 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,906 EUR in den Büchern stehen haben wird.

