CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 25,60 EUR.

Um 15:50 Uhr rutschte die CANCOM SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,60 EUR ab. In der Spitze büßte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,55 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.060 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,01 EUR. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich CANCOM SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,917 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

