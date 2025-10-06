CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verbilligt sich am Montagnachmittag

CANCOM SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 25,85 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 25,85 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.589 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei 31,65 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,44 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 27,34 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie aus.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,917 EUR je CANCOM SE-Aktie.

