'Shutdown' bleibt bestehen: DAX wenig bewegt -- Kurssprung in Japan - Hang Seng tiefer -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- D-Wave, DroneShield, Plug Power, Goldpreis im Fokus
Electro Optic Systems-Aktie erholt sich nach Kursrutsch: Auftrag von australischer Armee
HENSOLDT-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats
Kursverlauf

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Vormittag Boden gut

06.10.25 09:27 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Vormittag Boden gut

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

CANCOM SE
25,35 EUR -0,45 EUR -1,74%
Um 09:04 Uhr stieg die CANCOM SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 26,05 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 26,10 EUR. Mit einem Wert von 26,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 3.745 Stück.

Am 05.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 31,65 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,50 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 22,07 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,917 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

