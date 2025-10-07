CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Vormittag nahe Vortagesschluss
Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Bei der CANCOM SE-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 25,70 EUR.
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:03 Uhr die CANCOM SE-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 25,70 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,70 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,65 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,65 EUR. Bisher wurden heute 457 CANCOM SE-Aktien gehandelt.
Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 23,15 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,01 Prozent.
Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,01 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CANCOM SE ein EPS in Höhe von 0,917 EUR in den Büchern stehen haben wird.
