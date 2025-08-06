CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Freitagnachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 23,35 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 23,35 EUR zu. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,85 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.508 CANCOM SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 01.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 20,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,02 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

Am 13.05.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde mit 0,10 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,29 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 410,55 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 440,60 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 12.08.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 18.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 1,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

