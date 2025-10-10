CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteidigt Stellung am Vormittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 25,95 EUR.
Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 09:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 25,95 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,85 EUR. Der Kurs der CANCOM SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 25,85 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 116 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.
Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie.
Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.
CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,906 EUR im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
