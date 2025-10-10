CANCOM SE Aktie News: Anleger schicken CANCOM SE am Nachmittag ins Minus

CANCOM SE im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 25,40 EUR.

Der CANCOM SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 2,1 Prozent auf 25,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CANCOM SE-Aktie bisher bei 25,35 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.491 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 31,65 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 24,61 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,30 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 20,08 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.

CANCOM SE wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,906 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

