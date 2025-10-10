CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die CANCOM SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 25,85 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 25,85 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CANCOM SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 25,85 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,85 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.047 CANCOM SE-Aktien.

Am 05.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,65 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 18,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten CANCOM SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,01 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 394,74 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 393,24 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CANCOM SE-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,906 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

