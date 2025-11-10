CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagmittag mit Aufschlag

CANCOM SE im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,4 Prozent auf 24,10 EUR zu.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 24,10 EUR. Bei 24,10 EUR markierte die CANCOM SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 18.786 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 31,33 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 20,30 EUR am 01.08.2025. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 18,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. CANCOM SE hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,20 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. CANCOM SE dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 12.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CANCOM SE-Gewinn in Höhe von 0,913 EUR je Aktie aus.

