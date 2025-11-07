DAX23.663 -0,3%Est505.596 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,28 +1,1%Gold4.007 +0,7%
Kurs der CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag

07.11.25 09:22 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 23,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,75 EUR -0,65 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CANCOM SE konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 23,60 EUR. Die CANCOM SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,60 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.165 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Der aktuelle Kurs der CANCOM SE-Aktie ist somit 34,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Abschläge von 13,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,000 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 EUR aus.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 12.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,913 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu CANCOM SE

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

