CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE stabilisiert sich am Vormittag

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Im XETRA-Handel kam die CANCOM SE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 23,80 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie zeigte sich um 09:04 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 23,80 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,80 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 843 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. 32,98 Prozent Plus fehlen der CANCOM SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 20,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CANCOM SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,000 EUR aus. Analysten bewerten die CANCOM SE-Aktie im Durchschnitt mit 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 393,24 Mio. EUR – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 394,74 Mio. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie.

