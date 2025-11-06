CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 23,55 EUR.

Das Papier von CANCOM SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 23,55 EUR abwärts. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.983 CANCOM SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,39 Prozent. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 16,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CANCOM SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 393,24 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 394,74 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

