Ausblick: ConocoPhillips öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Ausblick: Moderna zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CANCOM SE im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag mit Verlusten

06.11.25 12:04 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 23,65 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,20 EUR -0,05 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 23,65 EUR. In der Spitze fiel die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,65 EUR. Bei 23,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 23.361 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 25,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,20 EUR je CANCOM SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CANCOM SE am 12.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von CANCOM SE rechnen Experten am 12.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
