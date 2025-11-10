DAX23.922 +1,5%Est505.648 +1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin91.821 +1,2%Euro1,1568 +0,1%Öl64,20 +0,8%Gold4.084 +2,1%
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

10.11.25 09:22 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE gewinnt am Vormittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CANCOM SE. Das Papier von CANCOM SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 23,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,70 EUR 0,95 EUR 4,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im XETRA-Handel gewannen die CANCOM SE-Papiere um 09:05 Uhr 1,3 Prozent. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,75 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,65 EUR. Bisher wurden heute 3.247 CANCOM SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 34,11 Prozent Luft nach oben. Bei 20,30 EUR fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 16,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE im Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bildquellen: Cancom SE

mehr Analysen