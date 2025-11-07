DAX23.577 -0,7%Est505.581 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,53 -3,1%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1561 +0,1%Öl63,94 +0,6%Gold4.006 +0,7%
So bewegt sich CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittag zu

07.11.25 12:04 Uhr
CANCOM SE Aktie News: Anleger greifen bei CANCOM SE am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt konnte die Aktie von CANCOM SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 23,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,75 EUR -0,65 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:44 Uhr ging es für das CANCOM SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 23,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CANCOM SE-Aktie sogar auf 23,60 EUR. Bei 23,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 29.669 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Bei 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 35,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 14,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR im Vergleich zu 394,74 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 vorlegen. Am 12.11.2026 wird CANCOM SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,913 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Nachrichten zu CANCOM SE

