CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Freitagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 23,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 23,40 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,60 EUR. Bei 23,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.931 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 26,07 Prozent niedriger. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 13,25 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,913 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

