DAX23.589 -0,6%Est505.580 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.718 -1,5%Bitcoin86.694 -1,2%Euro1,1588 +0,4%Öl63,62 +0,1%Gold3.989 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J Take Two 914508 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NEL ASA A0B733 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fällt -- US-Börsen tiefer -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- EVOTEC, Canopy Growth, Rheinmetall, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: GEA-Aktie mit Halten
HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel HENSOLDT-Aktie gewinnt: Wachstum überzeugt, operative Marge unter Prognose - So reagieren RENK-Titel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Deine Meinung zählt! Nimm an unserer Umfrage teil und hilf uns finanzen.net für Dich zu verbessern. Zur Umfrage
Aktienkurs im Fokus

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Freitagnachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE verteuert sich am Freitagnachmittag

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 23,40 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
22,75 EUR -0,65 EUR -2,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 23,40 EUR. Im Tageshoch stieg die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,60 EUR. Bei 23,35 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CANCOM SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 40.931 Stück gehandelt.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 26,07 Prozent niedriger. Bei 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CANCOM SE-Aktie mit einem Verlust von 13,25 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CANCOM SE-Aktionäre 1,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

CANCOM SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CANCOM SE-Aktie in Höhe von 0,913 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 5 Jahren bedeutet

Erste Schätzungen: CANCOM SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Cancom SE

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
29.10.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen