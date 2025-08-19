DAX24.236 -0,8%ESt505.467 -0,3%Top 10 Crypto15,83 +2,1%Dow44.794 -0,3%Nas20.967 -1,6%Bitcoin96.828 -0,1%Euro1,1654 +0,1%Öl66,54 +0,9%Gold3.346 +0,9%
Blick auf CANCOM SE-Kurs

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittwochnachmittag mit Einbußen

20.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 22,65 EUR.

Das Papier von CANCOM SE befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 22,65 EUR ab. Die CANCOM SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,60 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,70 EUR. Zuletzt wechselten 15.945 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2025 auf bis zu 31,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 28,44 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 20,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 10,38 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CANCOM SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,00 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,40 EUR an.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 12.11.2026 präsentieren.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,999 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen