CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 22,55 EUR zu.

Die CANCOM SE-Aktie konnte um 15:43 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 22,55 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 22,70 EUR. Bei 22,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 12.323 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 28,75 Prozent niedriger. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Derzeit notiert die CANCOM SE-Aktie damit 11,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,40 EUR.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 394,74 Mio. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,977 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

