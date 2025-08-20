DAX24.332 -0,1%ESt505.471 -0,3%Top 10 Crypto15,90 -3,6%Dow45.422 -0,5%Nas21.509 +0,1%Bitcoin95.860 -1,0%Euro1,1705 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.373 ±0,0%
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

25.08.25 16:10 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Montagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 23,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CANCOM SE
23,20 EUR 1,05 EUR 4,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 23,10 EUR zu. Die CANCOM SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,15 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 22,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.465 CANCOM SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,65 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 27,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,12 Prozent.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,40 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,20 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CANCOM SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 393,24 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CANCOM SE am 13.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der CANCOM SE-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CANCOM SE einen Gewinn von 0,977 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Cancom SE

Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
01.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
27.06.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.05.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
14.05.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
01.08.2025CANCOM SE HoldJefferies & Company Inc.
26.06.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
13.11.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.08.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
12.05.2023CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
11.11.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK
19.09.2022CANCOM SE VerkaufenDZ BANK

