CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE reagiert am Montagmittag positiv

CANCOM SE im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von CANCOM SE. Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 25,80 EUR.

Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 25,80 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die CANCOM SE-Aktie bei 25,80 EUR. Bei 25,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 13.234 CANCOM SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der CANCOM SE-Aktie. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 21,32 Prozent könnte die CANCOM SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,20 EUR.

CANCOM SE veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,20 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 393,24 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,913 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

