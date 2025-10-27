CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE macht am Montagvormittag Boden gut

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 25,60 EUR.

Das Papier von CANCOM SE legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 25,60 EUR. In der Spitze gewann die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,60 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 25,20 EUR. Der Tagesumsatz der CANCOM SE-Aktie belief sich zuletzt auf 1.314 Aktien.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 23,63 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 26,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CANCOM SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 393,24 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CANCOM SE 394,74 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,913 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in CANCOM SE von vor 3 Jahren bedeutet

TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in CANCOM SE von vor einem Jahr bedeutet

TecDAX-Titel CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CANCOM SE von vor 10 Jahren eingefahren