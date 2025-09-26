DAX23.784 +0,2%ESt505.506 +0,1%Top 10 Crypto15,54 +1,4%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.720 -0,1%Euro1,1718 +0,2%Öl68,98 -1,1%Gold3.816 +1,4%
Kurs der CANCOM SE

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag auf grünem Terrain

29.09.25 12:08 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag auf grünem Terrain

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 25,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
CANCOM SE
24,90 EUR -0,45 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,40 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 25,45 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 18.116 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 31,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.06.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 19,75 Prozent niedriger. Am 01.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 20,30 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CANCOM SE-Aktie liegt somit 25,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für CANCOM SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,01 EUR ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,20 EUR an.

CANCOM SE ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,20 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CANCOM SE im vergangenen Quartal 393,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CANCOM SE 394,74 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2025 veröffentlicht. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte CANCOM SE die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den CANCOM SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,917 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie

Nachrichten zu CANCOM SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu CANCOM SE

DatumRatingAnalyst
28.08.2025CANCOM SE BuyJefferies & Company Inc.
26.08.2025CANCOM SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025CANCOM SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.08.2025CANCOM SE KaufenDZ BANK
13.08.2025CANCOM SE HoldWarburg Research
