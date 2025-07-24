DAX24.194 ±0,0%ESt505.341 +0,2%Top 10 Crypto16,02 +1,2%Dow43.969 -0,5%Nas21.243 +0,4%Bitcoin100.403 -0,2%Euro1,1648 -0,2%Öl66,73 +0,5%Gold3.388 -0,3%
Nachdem die Märkte gespannt auf die Zahlen warteten, gibt es nun Klarheit über die Geschäftsentwicklung von Canopy Growth im vergangenen Quartal.

Canopy Growth hat das erste Quartal des Geschäftsjahres 2026 einmal mehr mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen. Der Verlust pro Aktie betrug 0,22 CAD, verglichen mit 1,6 CAD im Vorjahresquartal. Der Verlust fiel damit geringer aus als von Analysten, die ein EPS von -0,23 CAD prognostiziert hatten, antizipiert.

Die Nettoumsätze legten zu und wurden von 66 Millionen CAD auf 72,134 Millionen CAD gesteigert. Mit diesem Wert wurden die Markterwartungen von 65 Millionen US-Dollar übertroffen.

Vor US-Börsenstart bewegt sich die Canopy Growth-Aktie an der NASDAQ zeitweise 3,81 Prozent höher bei 1,09 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Canopy Growth Corp

DatumRatingAnalyst
26.08.2019Canopy Growth BuySeaport Global Securities
21.02.2019Canopy Growth NeutralSeaport Global Securities
25.09.2018Canopy Growth BuyThe Benchmark Company
06.10.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: BuyFerris Baker Watts
16.05.2006Update Cascade Natural Gas Corp.: Strong BuyMatrix Research
