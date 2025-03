Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Carl Zeiss Meditec. Zuletzt ging es für das Carl Zeiss Meditec-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 60,55 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,8 Prozent auf 60,55 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie legte bis auf 64,40 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 62,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 172.705 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 14.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,75 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 104,38 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 36,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,687 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 59,50 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,38 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Carl Zeiss Meditec am 14.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

In der Carl Zeiss Meditec-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,96 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

