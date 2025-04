Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec legt am Mittag zu

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Im XETRA-Handel gewannen die Carl Zeiss Meditec-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 54,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 55,95 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.067 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 104,80 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 48,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 44,28 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,68 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,692 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,79 EUR aus.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR gegenüber 0,38 EUR im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Carl Zeiss Meditec rechnen Experten am 13.05.2026.

Experten taxieren den Carl Zeiss Meditec-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,95 EUR je Aktie.

