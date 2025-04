Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec verliert am Mittwochmittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Das Papier von Carl Zeiss Meditec befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 56,40 EUR ab.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 2,1 Prozent bei 56,40 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bisher bei 55,80 EUR. Mit einem Wert von 57,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 27.935 Carl Zeiss Meditec-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.04.2024 bei 103,00 EUR. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 45,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,28 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie 21,49 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,695 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 61,06 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.05.2025 dürfte Carl Zeiss Meditec Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

