Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec schiebt sich am Dienstagnachmittag vor

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 4,2 Prozent auf 58,95 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Carl Zeiss Meditec nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 4,2 Prozent auf 58,95 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 59,35 EUR. Bei 56,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 70.264 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Am 25.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carl Zeiss Meditec-Aktie 74,72 Prozent zulegen. Bei 44,28 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,703 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 61,06 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie aus.

Am 09.12.2016 äußerte sich Carl Zeiss Meditec zu den Kennzahlen des am 30.09.2016 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Carl Zeiss Meditec ein EPS von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 14.05.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Carl Zeiss Meditec veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Carl Zeiss Meditec-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Carl Zeiss Meditec von vor 5 Jahren angefallen

Carl Zeiss Meditec-Aktie wegen schwierigem Ausblick volatil: Carl Zeiss Meditec wächst im 2. Quartal

TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingefahren