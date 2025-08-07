Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival tendiert am Montagnachmittag fester

So bewegt sich Carnival

Die Aktie von Carnival gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Carnival konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 28,43 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 28,43 USD zu. Bei 28,60 USD erreichte die Carnival-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 28,20 USD. Zuletzt wurden via New York 337.567 Carnival-Aktien umgesetzt.

Am 24.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,00 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Carnival-Aktie 9,04 Prozent zulegen. Am 10.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 14,49 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,03 Prozent würde die Carnival-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Carnival im vergangenen Quartal 6,33 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Carnival 5,78 Mrd. USD umsetzen können.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,00 USD je Aktie belaufen.

