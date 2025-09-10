Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag gefragt

Blick auf Carnival-Kurs

Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 32,01 USD zu.

Die Carnival-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 32,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die Carnival-Aktie sogar auf 32,16 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 31,55 USD. Zuletzt wechselten 648.542 Carnival-Aktien den Besitzer.

Am 29.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carnival-Aktie derzeit noch 2,36 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,08 USD ab. Abschläge von 52,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Carnival seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 24.06.2025 äußerte sich Carnival zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,42 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 5,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carnival einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe