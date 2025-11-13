DAX24.068 -1,3%Est505.747 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas22.998 -1,8%Bitcoin87.067 -0,6%Euro1,1642 +0,4%Öl63,10 +0,7%Gold4.209 +0,3%
Profil
Kurs der Carnival

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Donnerstagnachmittag mit angezogener Handbremse

13.11.25 16:08 Uhr
Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 27,15 USD.

Die Carnival-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 27,15 USD. In der Spitze legte die Carnival-Aktie bis auf 27,41 USD zu. Die Abwärtsbewegung der Carnival-Aktie ging bis auf 27,11 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 27,11 USD. Bisher wurden heute 286.936 Carnival-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.09.2025 bei 32,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,79 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 15,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 44,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Carnival-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Carnival am 29.09.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,15 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Carnival ein EPS in Höhe von 2,14 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

