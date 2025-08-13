DAX24.340 +0,6%ESt505.423 +0,6%Top 10 Crypto16,70 -1,8%Dow44.797 -0,3%Nas21.714 ±0,0%Bitcoin101.544 -3,6%Euro1,1658 -0,4%Öl66,53 +1,2%Gold3.344 -0,3%
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Nachmittag leichter

14.08.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Carnival gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carnival-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 30,09 USD nach.

Die Carnival-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 30,09 USD. Die Carnival-Aktie sank bis auf 29,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 30,26 USD. Der Tagesumsatz der Carnival-Aktie belief sich zuletzt auf 449.478 Aktien.

Bei 31,00 USD markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Am 15.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 14,54 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,69 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 24.06.2025 hat Carnival die Kennzahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,42 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,00 USD je Carnival-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

