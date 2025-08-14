DAX24.375 ±-0,0%ESt505.450 +0,3%Top 10 Crypto16,55 -1,5%Dow44.980 +0,2%Nas21.577 -0,6%Bitcoin100.143 -1,6%Euro1,1709 +0,5%Öl66,37 -0,8%Gold3.343 +0,2%
Aktie im Blick

Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival büßt am Freitagnachmittag ein

15.08.25 16:13 Uhr
Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival büßt am Freitagnachmittag ein

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Carnival. Die Carnival-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 30,05 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carnival Corp & plc paired
25,35 EUR -0,52 EUR -2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carnival-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 30,05 USD. Das bisherige Tagestief markierte Carnival-Aktie bei 29,96 USD. Bei 30,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 526.489 Carnival-Aktien umgesetzt.

Bei 31,00 USD markierte der Titel am 24.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,04 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carnival-Aktie derzeit noch 49,95 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Carnival-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carnival 0,000 USD aus.

Carnival ließ sich am 24.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,42 USD gegenüber 0,07 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Carnival im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,33 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 5,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Carnival-Aktie in Höhe von 2,00 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

mehr Analysen