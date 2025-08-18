Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival gibt am Nachmittag ab

Carnival im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Carnival. Zuletzt fiel die Carnival-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 29,50 USD ab.

Die Carnival-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,6 Prozent im Minus bei 29,50 USD. Das Tagestief markierte die Carnival-Aktie bei 29,40 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,83 USD. Zuletzt wechselten 295.391 Carnival-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 31,00 USD erreichte der Titel am 24.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Carnival-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,08 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 48,87 Prozent könnte die Carnival-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Carnival-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.

Am 24.06.2025 legte Carnival die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,42 USD, nach 0,07 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,33 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Von Analysten wird erwartet, dass Carnival im Jahr 2025 2,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carnival-Aktie

Aktien von Carnival, TUI & Co. im Fokus: Cannes schränkt Kreuzfahrtriesen massiv ein

Carnival-Aktie höher: Meyer Werft baut Kreuzfahrtschiff für Carnival Cruise Line

Carnival-Aktie stabil: Aida Cruises bestellt zwei neue Schiffe