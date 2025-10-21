Carnival Aktie News: S&P 500 Aktie Carnival am Dienstagnachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carnival gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Carnival nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 29,06 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 29,06 USD zu. In der Spitze gewann die Carnival-Aktie bis auf 29,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,99 USD. Von der Carnival-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 299.398 Stück gehandelt.

Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,80 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carnival-Aktie somit 11,39 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,08 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,11 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Carnival-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte Carnival am 29.09.2025 vor. Das EPS lag bei 1,33 USD. Im letzten Jahr hatte Carnival einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,15 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,14 USD je Carnival-Aktie.

