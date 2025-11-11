Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 3,3 Prozent auf 0,742 EUR nach.

Um 16:06 Uhr ging es für die Cavendish Hydrogen-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 0,742 EUR. Die Abwärtsbewegung der Cavendish Hydrogen-Aktie ging bis auf 0,734 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,749 EUR. Bisher wurden heute 47.924 Cavendish Hydrogen-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 145,013 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 56,469 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 NOK, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 28.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,75 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cavendish Hydrogen ein Ergebnis je Aktie von -3,62 NOK vermeldet. Umsatzseitig standen 65,43 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 16,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cavendish Hydrogen 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Cavendish Hydrogen wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 13.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Cavendish Hydrogen-Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Aktie aus.

