So entwickelt sich Cavendish Hydrogen

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

13.11.25 16:08 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 0,729 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,73 EUR 0,01 EUR 1,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 0,729 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,725 EUR. Bei 0,742 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 31.337 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Bei 1,818 EUR erreichte der Titel am 13.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 149,383 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,323 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie 125,697 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Cavendish Hydrogen seine Aktionäre 2024 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 28.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -1,75 NOK. Ein Jahr zuvor waren -3,62 NOK je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 65,43 Mio. NOK, gegenüber 78,15 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 16,28 Prozent präsentiert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 26.02.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Cavendish Hydrogen-Aktie zeitweise vom Handel ausgesetzt: NEL-Tochter Cavendish rutscht tiefer in die roten Zahlen

