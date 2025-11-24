Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen legt am Montagvormittag zu

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Cavendish Hydrogen. Zuletzt stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 0,683 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 0,683 EUR. Im Tageshoch stieg die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,683 EUR. Mit einem Wert von 0,671 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.184 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2025 auf bis zu 1,818 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 166,179 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,323 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 52,709 Prozent würde die Cavendish Hydrogen-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Cavendish Hydrogen-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen.

Cavendish Hydrogen veröffentlichte am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,01 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 48,37 Mio. NOK – eine Minderung von 38,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 78,15 Mio. NOK eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

In der Cavendish Hydrogen-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,730 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

