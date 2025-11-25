Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 0,656 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:08 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 0,656 EUR. Im Tief verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,656 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,661 EUR. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 16.076 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 63,916 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,323 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 50,762 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Cavendish Hydrogen 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.11.2025 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,01 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 48,37 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen