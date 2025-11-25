DAX23.459 +1,0%Est505.573 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -4,6%Nas22.817 -0,2%Bitcoin75.330 -1,7%Euro1,1567 +0,3%Öl62,03 -2,1%Gold4.140 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas fester -- Wall Street uneins -- Voting über CureVac-BioNTech-Fusion -- Zoom, D-Wave, Kohl's, Apple, Rheinmetall & Co., DroneShield, Tesla, Alibaba, Gold, AMD, TKMS im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv Bitcoin-Wale schlagen wieder zu - große Investoren akkumulieren massiv
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Abschlägen

25.11.25 16:09 Uhr
Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Minus bei 0,656 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cavendish Hydrogen
0,66 EUR -0,01 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:08 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 0,656 EUR. Im Tief verlor die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,656 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 0,661 EUR. Der Tagesumsatz der Cavendish Hydrogen-Aktie belief sich zuletzt auf 16.076 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 63,916 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,323 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 50,762 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Cavendish Hydrogen 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 13.11.2025 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,01 NOK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -3,62 NOK erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 48,37 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 26.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Laut Analysten dürfte Cavendish Hydrogen im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Cavendish Hydrogen-Aktie

Cavendish Hydrogen-Aktie schwächer: NEL ASA-Tochter mit Umsatzknick und größerem Verlust

Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cavendish Hydrogen-Aktie dreht aber ins Plus: NEL-Tochter erleidet Umsatzrückgang - Weiter rote Zahlen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Cavendish Hydrogen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Cavendish Hydrogen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Cavendish Hydrogen

DatumMeistgelesen
Wer­bung