Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Cavendish Hydrogen gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Cavendish Hydrogen gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 0,661 EUR abwärts.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:00 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 0,661 EUR. Die Cavendish Hydrogen-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,661 EUR nach. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,661 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 5.804 Cavendish Hydrogen-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.05.2025 bei 1,818 EUR. Mit einem Zuwachs von 175,038 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 0,323 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 51,135 Prozent könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Cavendish Hydrogen-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Cavendish Hydrogen gewährte am 13.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -2,01 NOK. Ein Jahr zuvor waren -3,62 NOK je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 38,11 Prozent auf 48,37 Mio. NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 78,15 Mio. NOK in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Cavendish Hydrogen am 26.02.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

