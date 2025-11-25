Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen am Dienstagvormittag mit roter Tendenz

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Cavendish Hydrogen. Der Cavendish Hydrogen-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 0,661 EUR.

Die Cavendish Hydrogen-Aktie musste um 09:09 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 0,661 EUR. In der Spitze fiel die Cavendish Hydrogen-Aktie bis auf 0,661 EUR. Bei 0,661 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via Tradegate 363 Cavendish Hydrogen-Aktien umgesetzt.

Bei 1,818 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Kursplus von 175,038 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,323 EUR am 07.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Cavendish Hydrogen-Aktie mit einem Verlust von 51,135 Prozent wieder erreichen.

Cavendish Hydrogen-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen.

Am 13.11.2025 hat Cavendish Hydrogen die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -2,01 NOK gegenüber -3,62 NOK im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 48,37 Mio. NOK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 38,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,15 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Cavendish Hydrogen wird am 26.02.2026 gerechnet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Redaktion finanzen.net

