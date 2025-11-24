Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen gewinnt am Mittag an Boden

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Cavendish Hydrogen. Im Tradegate-Handel gewannen die Cavendish Hydrogen-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Das Papier von Cavendish Hydrogen konnte um 12:03 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 2,1 Prozent auf 0,690 EUR. Bei 0,698 EUR markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,671 EUR. Von der Cavendish Hydrogen-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.583 Stück gehandelt.

Bei 1,818 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 62,046 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 0,323 EUR. Derzeit notiert die Cavendish Hydrogen-Aktie damit 113,622 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Cavendish Hydrogen-Aktie.

Cavendish Hydrogen ließ sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 38,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 78,15 Mio. NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 48,37 Mio. NOK.

Am 26.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Cavendish Hydrogen 2025 einen Verlust in Höhe von -0,730 EUR ausweisen wird.

