Cavendish Hydrogen Aktie News: Cavendish Hydrogen gewinnt am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Cavendish Hydrogen. Im Tradegate-Handel gewannen die Cavendish Hydrogen-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Cavendish Hydrogen nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:07 Uhr 3,1 Prozent auf 0,697 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Cavendish Hydrogen-Aktie bei 0,698 EUR. Mit einem Wert von 0,671 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 16.886 Cavendish Hydrogen-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,818 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Cavendish Hydrogen-Aktie somit 61,661 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,323 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 53,659 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Cavendish Hydrogen-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Cavendish Hydrogen am 13.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,01 NOK. Im Vorjahresquartal waren -3,62 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 48,37 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 38,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 78,15 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Cavendish Hydrogen einen Verlust von -0,730 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

